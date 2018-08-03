3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие не смогло установить мотив стрелка из Лас-Вегаса, сообщают информагентства.

По информации полиции, Пэддок "был ничем не примечательным человеком", у которого были признаки нарушений психики. Спустя 10 месяцев расследования этого дела не удалось определить мотивы преступления. Новых обвинений выдвигаться не будет.

64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу 1 октября 2017 года. Он стрелял с 32-го этажа отеля Mandalay Bay по посетителям музыкального фестиваля, а затем покончил с собой до того, как в номер ворвалась полиция. В результате бойни 58 человек погибли и около 850 пострадали. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.

Ранее сообщалось, что стрельба не связана с международным терроризмом.-0-