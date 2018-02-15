Словакия к 2024 году повысит военные расходы до 2% ВВП

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словакия намерена к 2024 году довести военные расходы до 2% ВВП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Словакии Петера Гайдоша.
Министр уточнил, что к 2020 году расходы республики на оборону составят 1,6% национального ВВП, а в 2024 году они достигнут 2%.
Петер Гайдош также отметил, что Словакия активно участвует в коллективной работе государств - членов НАТО по созданию эффективной командной структуры организации, способной оперативно реагировать на новые для альянса вызовы, какими являются терроризм и нелегальная миграция.-0-
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