Смена для кадетов Беларуси и России началась в "Орленке"

Специализированная смена для 380 учащихся кадетских классов из Беларуси и России началась 11 августа во Всероссийском детском центре "Орленок". Об этом сообщает ТАСС.

Участники проекта - 380 воспитанников Московского, Петербургского, Тверского, Уссурийского, Астраханского, Северо-Кавказского, Минского суворовских военных училищ, Гомельского, Полоцкого, Тюменского, Брестского и Минского областных кадетских училищ, Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации", Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Владивостокского филиала Нахимовского военного училища.

Такая смена проходит ежегодно, ее организуют Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Министерство обороны и Министерство просвещения Российской Федерации.

Во время смены кадеты станут участникам тематических дней России и Беларуси, проведут уроки мужества и турнир эрудитов, конкурс строя и песни "В строю застыли флаги", продемонстрируют военную выправку. В походе по местам боевой славы поднимутся на две вершины Туапсинского района - Индюк и Семашко. В военно-технической игре "Наследники победы" покажут умения в парашютной подготовке, пулевой стрельбе, разборке и сборке автомата.