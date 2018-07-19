Смерчи прогнозируются над акваторией Черного моря

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На черноморском побережье Краснодарского края с 19 по 20 июля прогнозируется возникновение смерчей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Сочи.

"В ближайшие часы сегодня, а также в течение суток завтра, 20 июля, над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Сочи 19 июля пройдут кратковременные дожди, гроза, порывы ветра местами могут достигать 12 м/с. "Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать необходимые меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды", - отметили в пресс-службе.

Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Опасности для отдыхающих на суше это явление не представляет.

В Краснодарском крае России до 25 июля действует режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными явлениями. В некоторых районах Кубани, особенно на черноморском побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Все экстренные службы Краснодарского края находятся в режиме полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды, организовано информирование населения.-0-