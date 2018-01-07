СМИ: экс-президент Ирана Ахмадинежад задержан за поддержку протестов

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад задержан за поддержку антиправительственных протестов, прошедших в стране, сообщают информагентства со ссылкой на местное издание Al-Quds Al-Arabi.

По информации газеты, Ахмадинежад был задержан с санкции духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи во время визита в Шираз. Такое решение было принято из-за заявлений политика на антиправительственных протестах, которые в Тегеране рассматривают как призыв к разжиганию беспорядков.

В Тегеране считают, что массовые акции протеста в крупных городах республики вызваны в том числе подстрекательством со стороны других государств. Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.-0-