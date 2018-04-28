СМИ: Сеул и Пхеньян договорились объявить об окончании войны в 2018 году

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНДР и Республика Корея договорились объявить об окончании войны в 2018 году, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Встреча лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина и главы КНДР Ким Чен Ына состоялась 27 апреля. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном за более чем десять лет. По итогам саммита была подписана "Пханмунджомская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Северокорейское агентство ЦТАК распространило текст декларации, в котором, в частности, говорится, что окончание корейской войны будет объявлено в 2018 году. При этом в тексте этого же документа, опубликованного 27 апреля южнокорейской стороной, говорилось, что Сеул и Пхеньян намерены подписать мирный договор, однако намеченная дата этого события не называлась.

ЦТАК также отмечает, что обе страны будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова путем избавления от ядерного оружия.-0-