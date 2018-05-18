СМИ сообщают о 2-х погибших в ДТП со школьным автобусом в США

В американском штате Нью-Джерси произошло ДТП с участием школьного автобуса с детьми и самосвала, сообщают информагентства. Известно, что есть погибшие и пострадавшие, однако их точное количество пока не называется. Предварительно, жертвами произошедшего стали 2 человека, один из которых несовершеннолетний.

Данный инцидент произошел в четверг, семнадцатого мая, около половины одиннадцатого утра по местному времени. Пока не известно, что стало причиной аварии, в этом еще предстоит разобраться специалистам.

Школьный автобус перевозил детей. По данным местной полиции, в его салоне было 45 пассажиров, среди которых 38 несовершеннолетних. По предварительной информации, в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Также известно, что состояние некоторых пострадавших оценивается врачами как тяжелое.