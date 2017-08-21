СМИ: совершивший наезд на автобусные остановки в Марселе страдает психическими расстройствами

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля, совершивший наезд на две автобусные остановки во французском Марселе, страдает от психических расстройств. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на телеканал BFMTV.

Ранее стало известно, что полиция задержала водителя автомобиля. Им оказался 35-летний мужчина, который уже совершал уголовные преступления. О его мотивах не сообщается.

По уточненным данным, в результате инцидента погибла 35-летняя женщина, еще как минимум одному человеку потребовалась госпитализация.-0-

Наезд на людей в Марселе был совершен намеренно