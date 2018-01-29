Снегопады обрушились на Иран, закрыты аэропорты и школы

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады обрушились на Иран, в столице страны Тегеране закрыты аэропорты, приостановлены занятия в школах, сообщают информагентства.

Всего от непогоды пострадали 20 провинций на западе и севере Ирана, некоторые горные районы засыпало снегом, высота покрова составила около 1,3 м.

Снегопады внесли коррективы в работу не только авиационного, но и железнодорожного транспорта. Так, приостановлено движение поездов между Тегераном и Машхадом. Кроме того, из-за снежных заносов и поваленных деревьев блокировано движение на крупных автотрассах страны.

Информация о пострадавших в результате снежной стихии не поступала.-0-