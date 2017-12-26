Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собрание инициативной группы избирателей сегодня приняло решение о поддержке самовыдвижения президента России Владимира Путина на выборах главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года, сообщает ТАСС.

Это решение было принято на мероприятии, которое проходит в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ. По словам руководителя образовательного центра "Сириус" Елены Шмелевой, в зале присутствовало 668 человек.

В поддержку Владимира Путина выступили гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыкант Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев и другие деятели культуры.

Так как Владимир Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для включения действующего главы государства в избирательную кампанию.

Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом, о месте и времени собрания не позднее чем за пять дней до дня его проведения должна быть оповещена ЦИК или избирком региона, где такое собрание проводится. Соответствующее уведомление в ЦИК РФ поступило 20 декабря.

После проведения собрания группы кандидат не позднее 7 января должен будет лично обратиться в Центризбирком с ходатайством о регистрации группы и рядом других документов, которые комиссия рассматривает в течение пяти дней. В случае положительного решения ЦИК регистрирует уполномоченных группы и дает право на открытие специального счета в Сбербанке для финансирования кампании. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей избирателей, проживающих на его территории.-0-