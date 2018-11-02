Собранные СССР фрагменты Луны выставят на торги аукционного дома Sotheby's

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образцы лунных пород, собранные беспилотной миссией СССР в 1970 году, будут выставлены на торги аукционного дома Sotheby's. Об этом сообщает Reuters.

Аукцион состоится 29 ноября в Нью-Йорке. На торги выставят три частички лунного грунта - реголита и базальта - размером 1-2 мм. Частицы помещены под стекло и сопровождаются мемориальной табличкой на русском языке. Как сообщает РБК, до 1993 года фрагменты грунта принадлежали Нине Королевой - вдове основоположника советской космической программы Сергея Королева. Она получила их в подарок от правительства СССР как символ признания заслуг ее покойного мужа. В 1993 году Королева продала их на аукционе Sotheby's за $442,5 тыс., теперь их продает анонимный коллекционер из США.

Организаторы аукциона надеются выручить от продажи "лунных камней" от $700 тыс. до $1 млн. Это единственный доступный для законного частного владения образец грунта Луны, происхождение которого подтверждено необходимыми документами.

Коллекционеры готовы платить за космические артефакты огромные суммы. Как отмечает Reuters, в 2017 году сумка для сбора лунного грунта, использованная астронавтом Нилом Армстронгом во время высадки на Луну, была продана на аукционе Sotheby's за $1,8 млн.-0-