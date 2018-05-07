Содержание углекислого газа в атмосфере Земли достигло рекордного уровня

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле 2018 года была зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного Институтом океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

Специалисты института проводят мониторинг качества воздуха с 1958 года. Согласно последним данным, в апреле 2018 года средний показатель концентрации углекислого газа в воздухе составил 410 ppm (частей на миллион). Это означает, что в каждом кубометре воздуха содержалось 410 мл углекислого газа. В настоящий момент это количество является рекордным.

Исследователи отмечают, что уровень в 400 ppm впервые был достигнут в 2013 году. При этом до промышленной революции концентрация углекислого газа в воздухе не превышала 300 ppm на протяжении 800 тыс. лет.

Ежегодно, по словам ученых, содержание углекислого газа в атмосфере планеты увеличивается, что впоследствии может привести к существенному изменению климата и экологическим проблемам. Чтобы ограничить выбросы парниковых газов, ряд стран подписали в 2016 году Парижское соглашение, цель которого - ограничить дальнейшие выбросы углекислого газа и предотвратить глобальное потепление.-0-