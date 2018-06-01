Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Арменией временно вступает в силу с 1 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между ЕС и Арменией временно применяется с 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Еврокомиссии (ЕК).

"Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, подписанное 24 ноября в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе верховным представителем Федерикой Могерини и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, с сегодняшнего дня временно применяется", - говорится в сообщении ЕК.

В документе указывается, что соглашение охватывает политические, торговые и другие секторальные вопросы.

Временное применение соглашения с 1 июня 2018 означает, что ЕС и Армения "теперь будут иметь рамки для регулярного политического диалога, для работы над вопросами, связанными с внутренней реформой, для сотрудничества в таких областях, как транспорт, энергетика, банковские и финансовые услуги, а также для активизации работы, в частности по вопросам предоставления убежища и пограничного контроля". "Кроме того, с сегодняшнего дня будут применяться и те части соглашения, которые касаются торговли, что позволит ЕС и Армении, например, работать над улучшением регуляторной среды в Армении, тем самым улучшая бизнес-климат и инвестиционные возможности для армянских и европейских компаний", - говорится в заявлении.

Соглашениe полностью войдет в силу после ратификации парламентами всех стран ЕС.-0-