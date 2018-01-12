Сообщение о бомбе в штаб-квартире болгарского председательства в ЕС оказалось ложным

12 января, София /БЕЛТА - ТАСС/. Специальные службы проверили здание Национального дворца культуры в Софии, где сегодня прошли основные мероприятия болгарского председательства в Совете ЕС с участием руководителей Еврокомиссии и членов болгарского правительства.
Как сообщило МВД Болгарии, взрывное устройство не обнаружено.
"Сигнал о бомбе поступил около 17.00 (18.00 мск), полиция проверила район и ничего подозрительного не обнаружила, эвакуация людей из здания не проводилась", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.
За последние дни это третье сообщение о заложенных взрывных устройствах в публичных местах болгарской столицы. Из-за ложной информации 10 и 11 января были эвакуированы пассажиры софийского аэропорта.-0-
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