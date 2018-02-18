Сообщение о минировании киевского метро не подтвердилось

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов в метрополитене Киева, движение поездов возобновилось, сообщают информагентства.
Ранее в полиции сообщили, что в дежурную часть поступил анонимный звонок: мужчина сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв в метро. В результате на вход и выход были перекрыты шесть станций метро - "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Майдан Незалежності", "Льва Толстого" и "Золотые Ворота".
Личность мужчины, сообщившего о минировании, устанавливается.-0-
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