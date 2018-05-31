Сорос запускает кампанию за второй референдум по Brexit

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский финансист Джордж Сорос заявил, что сторонники евроинтеграции в Великобритании из движения Best for Britain запускают 8 июня кампанию за проведение в течение года второго референдума, посвященного вопросу Brexit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание The Independent.
Отмечается, что движение Best for Britain 8 июня опубликует манифест со своей программой.
"Brexit - это чрезвычайно разрушительный процесс, вредный для обеих сторон. Развод (Лондона с Брюсселем) будет длительным. Он составит не менее пяти лет, а такой срок - целая вечность в политике, особенно в такие революционные времена, как сейчас", - заявил Сорос. По его словам, перспектива длительного разрыва отношений Великобритании с ЕС может убедить британцев в том, что членство в сообществе отвечает их интересам.
Ранее финансист Джордж Сорос направил в общей сложности почти $700 тыс. в поддержку Best for Britain, которая хочет сорвать Brexit с помощью акций протеста и общенациональной рекламной кампании-0-
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