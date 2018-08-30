Сотни мертвых оливковых черепах были найдены у побережья Мексики

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 охраняемых морских черепах были найдены мертвыми вблизи южного побережья Мексики, сообщает CNN.

По информации мексиканского федерального агентства по охране окружающей среды, сотни оливковых черепах (оливковая ридлея) умерли после того, как запутались в незаконно установленных рыболовных сетях.

Мертвые морские черепахи были удалены из воды и захоронены, чтобы избежать дальнейшего загрязнения воды. Сейчас ведется поиск ответственных за инцидент.

Оливковые черепахи считаются находящимися под угрозой исчезновения из-за истребления людьми и влияния естественных угроз. Во многих странах коммерческая добыча этого вида черепах ограничена или запрещена, а большинство пригодных для размножения пляжей охраняются.

В 1990 году было принято многостороннее соглашение, которое предусматривало уголовную ответственность за убийство охраняемых морских черепах.-0-