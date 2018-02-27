Сотни школ закрыты в Великобритании в связи с холодом и снегопадами

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни средних учебных заведений Великобритании закрыты сегодня из-за холода и обрушившихся на страну снегопадов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

В частности, в графстве Кент закрыта 131 школа, еще 29 школ не работают в графстве Северный Йоркшир.

Отмечается, что в расположенных на юге и юго-востоке Англии графствах Кент, Суррей, Саффолк, Западный и Восточный Сассекс высота снежного покрова составляет не менее 10 см, а на северо-востоке Англии - не менее 8 см.

В Лондоне также прошли сильный снегопад и метель. Автомобилисты стараются не выезжать на городские улицы, так как их машины не переобуты в зимнюю резину. В британской столице снег выпадает далеко не каждый год и в зимних шинах обычно нет необходимости.

Из-за снегопадов на юго-востоке Англии произошли сбои в движении поездов.

Снегопады обусловлены мощным холодным фронтом, который пришел в Великобританию с востока. Согласно прогнозам метеорологов, текущая неделя станет самой холодной в Соединенном Королевстве за всю зиму. Самая низкая температурная отметка в стране - минус 8,5 градуса - была зафиксирована сегодня утром в деревне Алтнахарра в горной Шотландии. На востоке и на юго-западе Англии местами столбик термометра понизился до минус 6 градусов.-0-