Сотни школ закрыты в Великобритании в связи с холодом и снегопадами

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни средних учебных заведений Великобритании закрыты сегодня из-за холода и обрушившихся на страну снегопадов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.
В частности, в графстве Кент закрыта 131 школа, еще 29 школ не работают в графстве Северный Йоркшир.
Отмечается, что в расположенных на юге и юго-востоке Англии графствах Кент, Суррей, Саффолк, Западный и Восточный Сассекс высота снежного покрова составляет не менее 10 см, а на северо-востоке Англии - не менее 8 см.
В Лондоне также прошли сильный снегопад и метель. Автомобилисты стараются не выезжать на городские улицы, так как их машины не переобуты в зимнюю резину. В британской столице снег выпадает далеко не каждый год и в зимних шинах обычно нет необходимости.
Из-за снегопадов на юго-востоке Англии произошли сбои в движении поездов.
Снегопады обусловлены мощным холодным фронтом, который пришел в Великобританию с востока. Согласно прогнозам метеорологов, текущая неделя станет самой холодной в Соединенном Королевстве за всю зиму. Самая низкая температурная отметка в стране - минус 8,5 градуса - была зафиксирована сегодня утром в деревне Алтнахарра в горной Шотландии. На востоке и на юго-западе Англии местами столбик термометра понизился до минус 6 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN