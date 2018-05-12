Сотрудники береговой охраны спасли кита

Сотрудники финской береговой охраны спасли горбатого кита, который попал в рыболовные сети.
12 мая морской спасательный центр сообщил, что в районе Берго в рыболовных сетях запутался горбатый кит. Поскольку кит нервничал, когда рядом находились несколько судов с работающими моторами, на спасение животного направили несколько небольших яхт. Кита длиной 7-8 метров освободили из сетей и выпустили в море.
По финским законам, приближаться к китам запрещено, а при их обнаружении необходимо уведомить власти.
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