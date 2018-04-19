Сотрудники МИД РФ эвакуированы из-за сообщения о взрыве

Из здания МИД России, расположенного в Москве на площади Смоленская-Сенная, были эвакуированы 44 человека в четверг после того, как в министерство позвонил неизвестный и сообщил о том, что в здании готовится взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Кинологи не обнаружили взрывчатых веществ при обследовании здания.

Начиная с 11 сентября прошлого года, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись более 4 тысяч объектов в 215 городах России.