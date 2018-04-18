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Сотрудники службы безопасности ООН попали под обстрел в сирийской Думе - глава ОЗХО

В мире 18.04.2018 | 14:42
Ахмет Узюмджю. Фото Reuters
Ахмет Узюмджю. Фото Reuters
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18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники службы безопасности ООН попали под обстрел в сирийском городе Дума, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмета Узюмджю.

Отмечается, что из-за обстрелов прибытие специалистов ОЗХО на место предполагаемой химатаки в Думе пришлось отложить. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе 18 апреля. Накануне, 17 апреля, город посетили специалисты ООН по безопасности.-0-

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ООН, Сирия
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