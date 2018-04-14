Совбез ООН не принял предложенный Россией проект резолюции по Сирии

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции об ударе по Сирии, сообщают информагентства.

Документ не набрал нужного количества голосов. За принятие проголосовали представители трех стран - России, Боливии и Китая. Восемь стран, среди которых США, Великобритания и Франция, проголосовали против. Еще четыре страны воздержались.

По информации ТАСС, в предложенном документе выражалось возмущение агрессией против Сирийской Арабской Республики Соединенных Штатов и их союзников, нарушающей международное право и Устав ООН. В проекте резолюции осуждались действия западных стран, а также содержалось требование, чтобы они немедленно и без каких-либо задержек прекратили агрессию против Сирийской Арабской Республики и воздержались от дальнейших силовых действий в нарушение Устава ООН. В проекте также выражалась обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) "начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума".

По инициативе России сегодня было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. В заявлении президента России Владимира Путина, в частности, подчеркивалось, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.-0-