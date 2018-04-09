Совбез ООН проведет экстренное заседание

9 апреля, Минск /БЕЛТА - САНА - ТАСС/. В Совете Безопасности ООН по инициативе России сегодня состоится экстренное заседание по теме "Угрозы международному миру и безопасности".

Начало заседания запланировано на 22.00 по минскому времени.

Кроме того, накануне Франция и некоторые другие страны Запада потребовали созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения заявлений о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума.

Ранее сообщалось, что авиабаза в сирийской провинции Хомс подверглась массированному ракетному удару. Как информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны России, утром 9 апреля два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. Подразделениями ПВО Вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет, три ракеты достигли западной части аэродрома. Уточняется, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет. По данным телеканала Al-Arabiya, в результате удара погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Между тем официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус заявил сегодня, что не будет комментировать заявление Минобороны России об ударе по сирийскому аэродрому T-4. "Мы в курсе о существовании этих утверждений, у нас нет комментариев", - сказал он.

Также в ночь на воскресенье в СМИ появилась информация о предполагаемой химатаке в сирийской Восточной Гуте. Минобороны РФ 8 апреля опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в Думе. По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами сообщал "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски". По данным Минобороны РФ, 8 апреля начиналась операция по выводу из Думы боевиков группировки "Джейш аль-Ислам", а заявления о химатаках используются несколькими западными странами для срыва данной операции.

Сирийские власти передавали в Совбез ООН и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о готовящейся провокации с использованием хлора, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Как заявил 9 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, ООН и ОЗХО должны провести объективное расследование предполагаемой химической атаки в сирийской Восточной Гуте. "Необходимо провести всестороннее, справедливое и объективное расследование, чтобы получить результаты, которые смогут выдержать суд временем и фактами. Кроме того, ответственные стороны должны предстать перед законом", - сказал дипломат.-0-