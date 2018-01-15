Совершившие нападение в школе в Перми задержаны

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое неизвестных, совершивших сегодня нападение на учащихся и учителей школы №127 в Перми, задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства территориальной безопасности Пермского края.

"Двое нападавших задержаны сотрудниками МВД", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ходе нападения на школьников в Перми пострадали восемь учеников. Также травмы получил учитель. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.-0-