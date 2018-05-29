Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро

29 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Совет ЕС согласовал с Европарламентом условия выделения Украине макрофинансовой помощи в 1 млрд евро.
"Один миллиард евро займа должен обеспечить финансовые потребности Украины на период в 2,5 года. Кредиты будут способствовать экономической стабилизации и реализации программы структурных реформ, дополняя ресурсы, выделенные МВФ и другими донорами", - заявили в Совете ЕС.
По процедуре, окончательное решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи должен утвердить Европарламент на пленарной сессии. Как ожидается, голосование состоится в июне.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3389 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0207 BYN
|2.02 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.2261 BYN
|3.221 BYN
|3.23 BYN