Совет Федерации РФ одобрил закон о контрсанкциях против США

30 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Совет Федерации России единогласно одобрил закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

Согласно документу, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия.

Законопроект 13 апреля был внесен на рассмотрение Госдумы РФ группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в третьем чтении 22 мая.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.-0-