Создается рабочая группа по освобождению заложников в Сирии

22 декабря, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов зачитал совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам очередного раунда Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, прошедшего 21-22 декабря в столице Казахстана.

В документе стороны отмечают достижения в борьбе против терроризма в Сирии, в частности против "Исламского государства", и освобождение сирийских территорий от этой террористической организации. "Тройка" вновь подтверждает решимость продолжать сотрудничество для того, чтобы полностью искоренить террористические организации и предотвратить перемещение международных террористов в другие страны и регионы.

"Страны-гаранты принимают положение о рабочей группе по освобождению задержанных, похищенных и обмену телами, нахождению без вести пропавших лиц, а также совместное заявление по гуманитарному процессу разминирования Сирии, включая культурные объекты наследия", - сказал Кайрат Абдрахманов.

В документе отмечается тесное взаимодействие при подготовке и проведении Конгресса по сирийскому национальному диалогу в Сочи 29-30 января 2018 года с участием всех слоев общества Сирии. Иран, Россия и Турция призывают представителей правительства Сирии и оппозицию, которые привержены суверенитету, независимости и единству, территориальной целостности и неделимости страны, активно сотрудничать.

"Для этой цели три гаранта проведут специальную подготовительную встречу в Сочи перед конгрессом 19-20 января 2018 года. Они видят будущий конгресс национального сирийского диалога как инициативу, нацеленную на то, чтобы дать импульс процессу переговоров под эгидой ООН в Женеве и чтобы содействовать внутрисирийскому соглашению, основанному на взаимном согласии и консенсусе", - заявил министр.

Иран, Россия и Турция подчеркнули необходимость продолжать усилия, нацеленные на укрепление режима прекращения огня и обеспечение эффективного функционирования всех четырех зон деэскалации.-0-