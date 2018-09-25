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Белорусские и армянские парламентарии намерены развивать региональное сотрудничество
Экономика
Немецкие банки профинансируют белорусский бизнес
БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%
МАРТ предлагает обсудить проект изменений в указ о льготах для бизнеса на селе
Правительство готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли
Беларусь 8-20 октября примет миссию МАГАТЭ по оценке аварийной готовности на АЭС
Общество
"Евроопт" открыл 100-й магазин на селе
Представители СК и ФБР обсудили взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью
"Росатом" и Минэнерго провели в БГУ День атомных технологий
Больше всего обращений от потребителей поступает на качество услуг ЖКХ и работу торговли
В Беларуси летом оздоровились более 380 тыс. детей
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Швеция заинтересована в развитии экономического и туристического сотрудничества с Минской областью
В Гомельской области в 2019 году планируют увеличить ввод коммерческого жилья почти в два раза
Первый реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию
ФОТОФАКТ: Снежный град в Витебске
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Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве"
В Сморгонском районе многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю
Двое витебчан ради квартиры убили молодую женщину
Милиция ищет сбежавших из Могилевской областной психиатрической больницы троих подростков
Вынесен приговор парню, который под видом девушки выманил в интернете более Br50 тыс.
Технологии
Основатели Instagram объявили об уходе из компании
Первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню заработала в Саудовской Аравии
Huawei прогнозирует глобальный приход 5G уже после 2020 года
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США и Республика Корея подписали новое соглашение о свободной торговле
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При взрыве в медицинском центре в Армении погиб человек
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Международную программу "ТЕАРТа" откроет "Свадьба" в режиссуре Оскараса Коршуноваса
Книга "Арганы Беларусі" презентована в Национальной библиотеке
Дарья Жук представит ленту "Хрусталь" на заключительном показе в Минске 29 сентября
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Фото из полесского архива Софьи Хоментовской представят на выставке в Минске
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Арина Соболенко победила 6-ю ракетку мира Элину Свитолину в 1/16 финала турнира в Ухане
Волейболистки "Минчанки" проиграли череповецкой "Северянке" на старте предварительной стадии Кубка России
Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 158-й рекорд в карьере
Абрамович хочет продать "Челси" за рекордные 3 млрд фунтов
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Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов
Президент
Бабич: я готов делать все, чтобы отношения между Беларусью и Россией были по-настоящему братскими
Политика
Правительство готовит предложения для дальнейшего развития строительной отрасли
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Время теплых событий! Продавец автозапчастей из Кобрина выиграл квартиру в Минске!
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Беларусь 8-20 октября примет миссию МАГАТЭ по оценке аварийной готовности на АЭС
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Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве"
21:10
Происшествия
Волонтеры БРСМ благоустроят военный мемориал в Минске
21:04
Регионы
Волейболистки "Минчанки" проиграли череповецкой "Северянке" на старте предварительной стадии Кубка России
20:50
Спорт
Гендиректор БелАЗа не исключает создание самосвала грузоподъемностью 550 т
20:45
Экономика
Минск и Витебск засыпало градом
20:43
Регионы
Федерация воркаута представила ролик проекта "Личный пример"
20:31
Общество
В Гомельской области в 2019 году планируют увеличить ввод коммерческого жилья почти в два раза
20:15
Регионы
БелАЗ по итогам года увеличит производство самосвалов на 30%
20:02
Экономика
Гособвинитель запросила 7 лет для минчанки, выманившей у знакомых более Br246 тыс.
19:50
Происшествия
Время теплых событий! Продавец автозапчастей из Кобрина выиграл квартиру в Минске!
19:35
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БелАЗ участвует в тендерах на поставку в Индию около 300 самосвалов
19:32
Экономика
Сотни человек эвакуированы из-за лесного пожара в Италии
19:17
В мире
Двое жителей Гродненской области получили по Br980 штрафа за контрабанду сигарет
18:58
Происшествия
На саммите СНГ обсудят вопросы борьбы с преступностью и подготовку к празднованию 75-летия Победы
18:45
Политика
Первый реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию
18:39
Регионы
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18:32
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В Беларуси на начало 2018 года осуществляли туристическую деятельность 1444 организации, услугами которых воспользовались более 2 млн туристов и экскурсантов.
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Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 158-й рекорд в карьере
Технологии
Основатели Instagram объявили об уходе из компании
Первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню заработала в Саудовской Аравии
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26 сентября, 11:00
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