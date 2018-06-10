Сознавшийся в убийстве немецкой школьницы иракский мигрант доставлен в ФРГ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иракский мигрант, ранее сознавшийся в убийстве и изнасиловании немецкой школьницы, доставлен из Ирака в полицию немецкого города Висбадена. Об этом сообщает Euronews.

Ранее, несмотря на то, что в отношении него проводится расследование по делу об еще одном изнасиловании, он смог беспрепятственно вернуться в Ирак из Германии вместе с родителями и пятью братьями и сестрами.

Тело 14-летней Сюзанны Марии Ф. было найдено 6 июня в районе города Висбадена - Эрбенхайм. Девочка из еврейской семьи пропала в немецком городе Майнц в конце мая и была объявлена в розыск.

Жестокое убийство потрясло жителей Германии и вызвало споры среди немецких политиков. Глава парламентской фракции правых популистов в парламенте потребовала отставки всего федерального правительства. В свою очередь сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель предостерег от огульных обвинений в адрес мигрантов.

Как сообщает Deutsche Welle, Ангела Меркель потребовала соразмерного наказания для убийцы. Любое преступление должно быть наказано в соответствии с правом и законом, отметила она. Меркель также заявила, что это происшествие потребует от всех "очень серьезно воспринимать интеграцию и разъяснять местные ценности". "Мы можем жить вместе, если все будем придерживаться законов", - подчеркнула Меркель.

В немецком Майнце 9 июня прошла траурная акция в память об убитой немецкой школьнице Сюзанне Марии Ф.

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве Сюзанны 20-летний иракец Али Б. был задержан курдскими органами безопасности по запросу Федеральной полиции Германии на севере Ирака, куда он вместе со всей семьей бежал из ФРГ в начале июня. В ходе расследования выяснилось, что в аэропорту Дюссельдорфа не были сверены имена подозреваемого и его родственников - они отличались от тех, что стояли в их документах о пребывании в Германии.

Али Б. прибыл в ФРГ осенью 2015 года и с апреля 2016 года жил в общежитии для беженцев в Висбадене. В декабре 2017 года ему было отказано в получении статуса беженца. Выходец из Ирака опротестовал это решение и получил право на пребывание в Германии до окончания рассмотрения жалобы.-0-