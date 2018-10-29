Спасатели Индонезии ведут подводные поиски обломков самолета Lion Air и жертв его крушения

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ведут подводные поиски обломков потерпевшего крушение пассажирского самолета Lion Air, который разбился в водах индонезийского города Караванг, Западная Ява. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Также продолжается поиск жертв крушения самолета. Найдено несколько предметов, предположительно принадлежащих погибшим: несколько удостоверений личности, паспорт, водительские права.

По информации Euronews, у побережья острова Ява, рядом с терминалами морского нефтеперерабатывающего завода, обнаружены обломки самолета, в том числе пассажирские кресла.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang banyak ditemukan mengapung di permukaan laut. Kapal USV Fulmar menemukan serpihan berupa pelampung, HP dan lainnya. Basarnas dibantu Kementerian Perhubungan, TNI, Polri & relawan terus lakulan evakuasi. pic.twitter.com/A4wjeoE5tl — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо опубликовал в соцсети Twitter видео с места крушения самолета Boeing 737. Видеозапись была сделана экипажем кораблей на месте поисковых работ. Глубина в месте падения составляет 30-40 м.

Сутопо Пурво Нугрохо также разместил в сети фото обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Он выполнял рейс JT-610 из столицы страны Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка. Полет должен был продолжаться всего час. По данным сайта Flightradar 24, самолет после того как набрал высоту 1,5 тыс.м, по пока не установленным причинам, стал резко снижаться и упал в море. На борту лайнера, по предварительным данным, находились 189 человек: 181 пассажир, включая троих детей, а также восемь членов экипажа. По данным BBC, этим рейсом летели по меньшей мере 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

Около 190 человек погибли при крушении индонезийского Boeing Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море.

MAX - новейшая модель одного из самых популярных в мире среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Boeing 737. Они начали поставляться авиакомпаниям в 2017 году. Компания Lion Air купила такой самолет в августе 2018 года. Как сообщает BBC со ссылкой на главу авиакомпании Lion Air Эдварда Сираита, на одном из предыдущих рейсов у этого лайнера случилась техническая неполадка, которая была устранена в штатном режиме.

Lion Air - крупнейший бюджетный перевозчик Индонезии. В международных рейтингах безопасности авиакомпаний обычно занимает одно из последних мест.-0-