Спасатели на индонезийском Сулавеси круглосуточно разбирают завалы в поисках выживших

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На индонезийском острове Сулавеси растет число жертв землетрясения и цунами, погибших уже 1374 человека. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

В надежде найти выживших спасатели работают круглосуточно, вручную и с помощью техники разбирая завалы рухнувших зданий. По данным местных властей, неизвестной остается судьба 113 человек. Почти 800 жителей острова получили серьезные травмы, более 200 тыс. нуждаются в срочной помощи.

Местные жители пытаются покинуть остров, но аэропорт не справляется с такой нагрузкой. Из-за повреждения взлетно-посадочной полосы накануне все рейсы отменили. Сегодня, 3 октября, полеты возобновились только на внутренних линиях. Многие находятся в зале ожидания в надежде уехать.

"Мой дом находился на пути цунами: его просто смыло. Мы еле-еле успели убежать, до сих пор ноги дрожат. Я видела, как рушатся дома, падают стены. Сейчас нет света, проблема с продуктами. Поэтому мы уезжаем", - говорит местная жительница.

По информации Euronews, больше всего в результате землетрясения и цунами пострадал прибрежный город Палу. Разрушены тысячи зданий, в том числе больницы, отели, торговые центры. Система оповещения о цунами не сработала, а потому многие люди, ничего не зная о приближении огромных волн, спокойно отдыхали на пляже. Еда и топливо на острове Сулавеси сейчас на вес золота. Людям приходится отстаивать очереди, чтобы получить продовольствие и бензин. Полиция вынуждена брать под охрану магазины и склады из-за участившихся случаев мародерства. Подземные толчки не прекращаются, поэтому люди боятся ночевать в своих домах.

Кроме того, 3 октября началось извержение вулкана Сопутан на острове. Столб пепла достиг высоты 4 км. Для авиации объявлен оранжевый уровень опасности.

Извержение вулкана и новое землетрясение обрушились на индонезийский остров В свою очередь Агентство метеорологии, климата и геофизики страны информирует, что эпицентр землетрясения находился в 20 км от города Палу, очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, после этого было зафиксировано свыше сотни повторных толчков. Сильные подземные толчки спровоцировали возникновение цунами, высота волн достигала 3-5 м.-0-