Спасатели обнаружили оба двигателя индонезийского Boeing

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили в Яванском море оба двигателя индонезийского Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение 29 октября. Об этом сообщает индонезийский новостной портал Detik со ссылкой на руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги.

По его словам, удалось обнаружить также крыло, шасси и другие фрагменты самолета. Кроме того, группа водолазов сообщила об обнаружении фюзеляжа лайнера, координаты района переданы. В операции пока не использовалась тяжелая техника для поднятия фрагментов.

Лайнер практически полностью разрушен. По предварительной информации, он развалился на части от удара о поверхность воды.

Как сообщалось, Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром 29 октября. По данным авиакомпании, на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Обнаружены обломки судна и личные вещи пассажиров. Кроме того, на берег доставлены тела десяти человек и фрагменты тел, проводится их ДНК-экспертиза. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.-0-