Спасатели вывели первых школьников из пещеры в Таиланде

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг первых четырех школьников, сообщают информагентства.

Детей передали врачам, которые осмотрели пострадавших и отправили их в госпиталь. Спасательная операция продолжается. В пещере еще остаются восемь ребят и их тренер. Опытные водолазы помогают каждому преодолеть узкие проходы, затопленные водой, и выйти на поверхность.

В Таиланде началась операция по спасению из пещеры детской футбольной команды Опытные инструкторы, по заверениям главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанакона, должны вернуться на поверхность вместе с детьми около 17.00 по белорусскому времени.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие могли укрыться от прибывавшей воды. Спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг лишь 2 июля.-0-