Спасательную операцию в Индонезии завершат 11 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезийские спасатели прекратят поиски тел жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси 11 октября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.
Некоторые ограниченные поиски будут вестись и после этого, но крупномасштабная операция, в которой задействованы многочисленные спасатели и тяжелое оборудование, прекратится.
По последним данным, число жертв увеличилось до 1 763 человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, за ним последовало более 170 повторных толчков, затем возникло цунами: высота волн составляла 3-5 м.-0-
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