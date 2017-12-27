Спасен польский моряк, дрейфовавший в океане более 200 дней

50-летний мужчина по имени Збигнев был спасен у берегов острова Реюньон, что в Индийском океане после семи месяцев дрейфа. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Национальное общество спасения на море (Франция).

Мужчина поведал, что отплыл от Коморских островов в мае уходящего года. Он следовал в ЮАР в поисках работы. Для плавания он использовал старый катер, который модифицировал своими силами.

В путь Збигнев отправился, имея на борту запас еды на месяц, В результате он кушал по половине пакета лапши быстрого приготовления в день, а также питался тем, что удавалось выловить в море.

СМИ сообщили, что на борту катера скитальца находился кот. Мужчина имеет признаки сильной степени истощения, но его здоровью ничего не угрожает.

Вначале спасатели не поверили "Робинзону Крузо", но впоследствии опросили свидетелей, сопоставили факты и убедились в правдивости его слов. Это подтвердил и осмотр лодки - в ней заметны "следы быта" путешественников, проведших в ней много времени.