Спасение от жары. В Тбилиси впервые провели водный фестиваль

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Грузии впервые провели водный фестиваль, чтобы жители города смогли охладиться в дни аномальной жары. Об этом пишут СМИ.
Сотни человек собрались в центральном парке Тбилиси. Гостям фестиваля выдали водные пистолеты, после чего начались "мокрые" баталии.
Организаторы фестиваля сообщили, что планируют проводить подобные мероприятия ежегодно.
Водные фестивали уже многие годы проводят в жарких странах - Таиланде, Лаосе и Камбодже. Теперь к этому списку присоединилась и Грузия. -0-
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