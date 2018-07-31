Спасение от жары. В Тбилиси впервые провели водный фестиваль

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Грузии впервые провели водный фестиваль, чтобы жители города смогли охладиться в дни аномальной жары. Об этом пишут СМИ.

Сотни человек собрались в центральном парке Тбилиси. Гостям фестиваля выдали водные пистолеты, после чего начались "мокрые" баталии.

Организаторы фестиваля сообщили, что планируют проводить подобные мероприятия ежегодно.

Водные фестивали уже многие годы проводят в жарких странах - Таиланде, Лаосе и Камбодже. Теперь к этому списку присоединилась и Грузия. -0-