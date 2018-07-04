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Спасенные в таиландской пещере дети и тренер здоровы и готовы к эвакуации

В мире 04.07.2018 | 07:24

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все двенадцать подростков и их футбольный тренер, обнаруженные в пещере на севере Таиланда в ходе масштабной поисково-спасательной операции, здоровы, их физическое состояние пригодно для эвакуации на поверхность. Это заключение военврачей, направленное командованию подразделения боевых пловцов ВМС Таиланда, которое участвует в операции, было зачитано в эфире телеканала Thai PBS, сообщают информагентства.

Военврачи обследовали находящихся в затопленной пещере Тхам Луанг в таиландской провинции Чианграй последние двое суток. "Все тринадцать человек здоровы и по своему физическому состоянию готовы к эвакуации", - говорится в сообщении, переданном из дальней камеры пещеры, находящейся на расстоянии шести километров от выхода на поверхность.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней.

Руководство спасательной операции обсудило со специалистами даты и время эвакуации. Есть вероятность, что операция по выводу спасенных на поверхность начнется уже сегодня. Однако эвакуация осложняется тем, что выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать. Тем более - в дайверском снаряжении, а только так можно выбраться из затопленной пещеры. Поэтому внути со спасенными находятся пять боевых пловцов и два прошедших спецподготовку военврача, которые обучают детей дыханию в аквалангах. В сопровождении дайверов ребятам придется преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 м. Операция может занять несколько часов. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставлены запасные баллоны со сжатым воздухом и прочее снаряжение.-0-

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Теги
дети, подростки, помощь, Таиланд, тренер
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