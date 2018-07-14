14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасенных в Таиланде школьников выпишут из больницы 19 июля, сообщают информационные агентства со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Дети находились в подземелье больше двух недель. Через шесть дней они окажутся дома. Министр здравоохранения Пьясакон Саконсатайатон отметил, что детей и их семьи нужно подготовить к тому вниманию, которое проявят к ним после выписки.

Подростки из местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летний тренер пропали 23 июня. Из-за наводнения они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг. Поиски продолжались 10 дней, и 2 июля пропавших обнаружили.

Пещеру впоследствии планируют превратить в крупнейшую туристическую достопримечательность страны. Пока дети находятся в больнице Прачанукро в городе Чианграй.-0-