Спецпосланники Республики Корея посетят Пхеньян для укрепления диалога

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направит 5 марта двух спецпосланников в КНДР с визитом, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на помощника южнокорейского лидера.
В Пхеньян отправится директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён и еще несколько чиновников. Визит направлен на сближение двух государств и укрепление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном: посланники передадут лидеру КНДР письмо от президента Республики Корея, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств.
По данным Yonhap, после поездки в КНДР спецпосланники отправятся в США с коротким визитом, чтобы обсудить результаты пребывания в КНДР.
Договоренность о направлении делегации была достигнута вечером 1 марта в ходе телефонного разговора между президентами Республики Корея и США. Тогда же стороны еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программы.-0-
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