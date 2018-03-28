Спецслужбы Франции ведут наблюдение почти за 11 тыс. потенциальных террористов - глава МВД

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецслужбы Франции ведут наблюдение за почти 11 тыс. потенциальных террористов и их пособников. Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Колон, сообщает ТАСС.

Говоря о том, не считают ли власти Франции необходимым вернуть действие режима чрезвычайного положения в стране в связи с недавним терактом в городе Требе, министр отметил, что режим ЧП в полной мере не может ликвидировать угрозу терактов. Во Франции разработан и принят новый антитеррористический закон, позволяющий властям принимать все необходимые меры.

Глава МВД Франции указал, что во время последнего теракта правоохранительные органы оперативно вмешались в ситуацию. Он напомнил, что два возможных пособника террориста были задержаны почти сразу после серии атак, которые совершил Редуан Лакдим.

23 марта в городе Каркасоне 26-летний француз марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле: пассажир был убит, а водитель ранен. Вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение было в Требе: Лакдим захватил заложников в местном супермаркете. В результате серии атак погибли четыре человека, пострадали еще пятнадцать. В числе погибших полицейский Арно Белтрам, который предложил поменяться местами с заложником во время террористической атаки в супермаркете Треба.

Сам нападавший позже был ликвидирован во время штурма здания спецназом. Ответственность за серию атак на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). При обыске в доме Редуана Лакдима была найдена записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ. Французские спецслужбы еще в 2014 году завели на Лакдима досье по подозрению в его причастности к кругам радикальных исламистов.

Действие двухлетнего режима ЧП, введенного после парижских терактов в 2015 году, было отменено с 1 ноября 2017 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.-0-