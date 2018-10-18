Спецслужбы ФРГ предотвратили крупный теракт

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористы группировки "Исламское государство" планировали совершить крупный теракт на одном из музыкальных фестивалей в Германии, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Службы безопасности предотвратили теракт - это стало результатом более чем годичной операции, сообщают немецкие телеканалы NDR и WDR, а также газеты Suddeutsche Zeitung и Die Zeit. В Германию должны были въехать три группы преступников. Целью нападения мог стать один из музыкальных фестивалей. Федеральная прокуратура Германии подтвердила существование террористических планов.

"Мы заблаговременно узнали о планировании терактов и уже в октябре 2016 года могли открыть уголовное дело", - заявил генпрокурор Петер Франк. По его словам, полученные сведения были "конкретными" и "надежными". Некоторые из потенциальных преступников еще разыскиваются. Главную роль должна была сыграть супружеская пара из Германии, которая в 2015 году отправилась в Сирию, где примкнула к ИГ.

Из сирийской Ракки принявшая ислам немка пыталась, по информации СМИ, найти на севере Германии женщин, которые были бы готовы выйти замуж за потенциальных террористов, что открыло бы последним путь в ФРГ. Однако одна из женщин, с которой она контактировала, работала на Федеральное ведомство по охране конституции.

Планы террористов расстроили как действия следователей, так и развал самой группировки ИГ. Газета Die Zeit уточняет, что упомянутая супружеская пара в октябре 2017 года сдалась курдским властям и с тех пор находится в разных местах лишения свободы на севере Сирии. Как заявил подозреваемый мужчина в интервью СМИ, он пытался "выйти из дела" после того, как узнал подробности плана террористов. Следствие также полагает, что в терактах замешан высокопоставленный функционер ИГ, известный под именем Абу Муссаб аль-Альмани.-0-