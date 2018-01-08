Спецслужбы Казахстана пресекли контрабанду более 100 т золотосодержащей руды в Китай

8 января, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали членов организованной преступной группировки, промышлявших контрабандой золотосодержащей руды в Китай.

Спецоперация по задержанию контрабандистов проводилась в Алматы, Астане и Степногорске. Членами преступной группировки оказались казахстанцы и один гражданин Китая. Они обвиняются в том, что с марта по декабрь 2017 года добывали и под видом кварца нелегально вывозили в Китай золотосодержащую руду.

"В качестве вещественных доказательств на железнодорожной станции Алтынколь задержаны 2 вагона с золотосодержащей рудой общим весом 106 т. Изъята подложная документация", - рассказали в пресс-службе КНБ.

Сотрудники спецслужб провели обыски на складах, где хранилось золотосодержащее сырье. "Обнаружена кустарная лаборатория для проведения исследований руды на содержание золота. По данным фактам начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз", - сообщили в пресс-службе КНБ.-0-