Спецслужбы Казахстана задержали 8 подозреваемых в подготовке терактов

25 июня, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность радикальной религиозной группировки. Об этом сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

"В ходе проведения спецоперации задержаны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература. Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях. По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении КНБ.-0-