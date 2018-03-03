Спор "Газпрома" с Украиной не угрожает транзиту газа в Европу - Минэнерго РФ

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэнерго России уверено, что спор "Газпрома" с Украиной ничем не угрожает транзиту газа из России в ЕС. Об этом сообщил ТАСС представитель министерства, комментируя итоги телефонного разговора министра энергетики РФ Александра Новака и заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Мароша Шефчовича.

"Министр Новак заверил (Шефчовича), что транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом, - сказал представитель министерства. - До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает".

Марош Шефчович в разговоре обратил внимание Александра Новака на обеспокоенность Украины из-за итогов Стокгольмского арбитража. Стороны договорились продолжить тесный контакт по этому вопросу.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" уплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами". Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил журналистам, что "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, по словам Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

До этого Александр Медведев говорил, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил это как отказ "Газпрома" от исполнения решений суда. Он также заявил о возникновении на Украине дефицита газа из-за отсутствия поставок из РФ и необходимости ограничить потребление топлива в стране с 6 марта.-0-