Спортивный самолет упал в реку в Нижегородской области России

Спортивный самолет рухнул в реку Оку недалеко от города Дзержинск в Нижегородской области. На борту находилось два человека, которые пострадали при падении, но остались живы. На место крушения оперативно прибыли спасатели и медицинские работники.

Полиция устанавливает, кому принадлежит самолет. Также устанавливаются причины крушения и обстоятельства случившегося.