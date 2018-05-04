Спортивный самолет упал в реку в Нижегородской области России

Спортивный самолет рухнул в реку Оку недалеко от города Дзержинск в Нижегородской области. На борту находилось два человека, которые пострадали при падении, но остались живы. На место крушения оперативно прибыли спасатели и медицинские работники.
Полиция устанавливает, кому принадлежит самолет. Также устанавливаются причины крушения и обстоятельства случившегося.
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