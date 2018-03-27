Среди 64 погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Об этом сообщают информагентства.
Как пишет Би-Би-Си, 41 ребенок указан в списке погибших, который вывешен в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках значатся фамилии 64 жертв пожара.
По данным ТАСС, за помощью к медикам обратились 68 человек, среди них - несколько десятков детей. Сейчас в больницах остаются 15 человек, в том числе трое детей.
Сильный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Президент РФ Владимир Путин во время совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. Отмечается, что пожарная сигнализация в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, но ее починкой никто не занимался. Кроме того, охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации.
С 27 по 29 марта в Кемерово объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.-0-
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