Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были дети и иностранные граждане. Никто не выжил при крушении, сообщают информагентства.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет "Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.

Для для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. К настоящему моменту стало известно, что в результате авиакатастрофы погибли трое детей. А также среди пассажиров находились трое иностранцев, один из них — гражданин Швейцарии. Подробности не уточняются.-0-