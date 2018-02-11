Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были дети и иностранные граждане. Никто не выжил при крушении, сообщают информагентства.
Для для опознания погибших потребуется генетическая экспертиза. К настоящему моменту стало известно, что в результате авиакатастрофы погибли трое детей. А также среди пассажиров находились трое иностранцев, один из них — гражданин Швейцарии. Подробности не уточняются.-0-
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