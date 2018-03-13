США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты готовы нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, сообщает ТАСС. Незадолго до этого американская делегация распространила проект резолюции с требованием прекратить военные операции в Дамаске и его пригороде.

Никки Хейли напомнила, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой, по утверждению западных стран, вылетели самолеты для химической атаки на город Хан-Шейхун. Она выразила поддержку усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии, а также политическому процессу под эгидой всемирной организации в Женеве, но при этом вынесла предупреждение странам, которые стремятся "навязать свою волю путем совершения химических атак и нечеловеческих страданий". "Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его", - подчеркнула американский постпред.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны России готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным. "В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал Валерий Герасимов. По его словам, "мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются".

Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми - Лавров Сергей Лавров также заявил, что намерение США внести в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии говорит о провале Вашингтона в выполнении резолюции 2401 по прекращению огня в этой арабской республике.

Как сообщило ранее агентство Reuters, США внесли 12 марта в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции, в котором содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. В проекте документа генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается срочно разработать предложения по мониторингу соблюдения предлагаемого перемирия. По заявлению Никки Хейли, принятие этого документа необходимо, так как резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом 24 февраля, не достигла поставленной цели. "Мы подготовили новый проект резолюции об установлении режима прекращения огня, который не оставит никаких лазеек. Он простой, прямолинейный и обязательный для исполнения. Резолюция вступит в силу сразу после принятия", - сказала Никки Хейли.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан сегодня на регулярном брифинге заявил, что члены международного сообщества должны сохранить солидарность по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на фоне новой инициативы Вашингтона. "В прошлом месяце Совет Безопасности (СБ) ООН уже утвердил резолюцию 2401 об оказании гуманитарной поддержки Сирии. Документ был принят единодушно, что свидетельствует о единой позиции международного сообщества, о внимании, которое оно уделяет ситуации в этой стране. Мы надеемся, что СБ ООН продолжит сохранять солидарность по данному вопросу", - отметил дипломат.-0-