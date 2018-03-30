США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за 5 лет

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена обязать иностранных граждан, которые хотят получить право на постоянное место жительства в США, предоставлять историю пользования соцсетями за пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную телекомпанией CNN в Госдепартаменте США.

Подобные меры принимаются для ужесточения системы проверки иностранцев, стремящихся переехать жить в США. Госдепартамент прогнозирует, что нововведение коснется 15 млн человек. Исключения будут сделаны для дипломатов и официальных лиц. На введение этих мер отведен срок в 60 дней.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа считает необходимым тщательнее проверять активность мигрантов в соцсетях после теракта в Сан-Бернардино (штат Калифорния). Как оказалось, один из террористов легально был впущен в США, хотя пропагандировал экстремистские взгляды в соцсетях. Преступник размещал информацию в сети под псевдонимом, поэтому не попал в поле зрения правоохранителей.

В Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик открыли огонь из автоматического оружия в центре помощи инвалидам. Погибли 14 человек, 21 получил ранения. Злоумышленники были убиты при задержании, они выражали поддержку террористической группировке ИГ, которая позднее взяла на себя ответственность за случившееся.-0-