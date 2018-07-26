26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По словам американского лидера, группа будет работать "во благо обеих сторон". "Мы начинаем переговоры сейчас, но не знаем, к чему они приведут", - при этом отметил Дональд Трамп.

Президент США при этом выразил уверенность, что Вашингтон и Брюссель договорятся об урегулировании вопроса о таможенных пошлинах США на поставляемые на американский рынок из ЕС металлы, а также об ответных заградительных мерах европейцев. "Мы урегулируем вопросы по пошлинам на сталь и алюминий. И мы урегулируем вопрос об ответных пошлинах", - заявил американский лидер.

"США и ЕС договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия", - сказал Дональд Трамп.

Также президент США заявил, что американское правительство намерено добиваться реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). "Мы будем тесно работать с партнерами-единомышленниками, чтобы реформировать ВТО и заняться вопросами несправедливых торговых практик, включая воровство интеллектуальной собственности, насильственную передачу технологий, промышленные субсидии, искажения, созданные государственными предприятиями, а также избыточные производственные мощности", - отметил американский лидер.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США и ЕС воздержатся от введения новых взаимных пошлин, пока ведутся переговоры по решению двусторонних торговых вопросов. "Мы воздержимся от введения дальнейших пошлин, пока мы ведем переговоры и пока одна из сторон не прекратит эти переговоры", - сказал он.

Также Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз согласился увеличить импорт из США сжиженного природного газа (СПГ) и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.

1 июня 2018 года США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25-процентные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет 2,8 млрд евро в год. Дональд Трамп в ответ заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если ЕС не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний. Одновременно он призвал европейских автопроизводителей строить заводы на территории США.-0-